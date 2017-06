Seit Monaten steht Wells Fargo in der Kritik. Jetzt wirft auch noch die Stadt New York die US-Großbank aus dem Kreis ihrer offiziellen Geschäfte. Die Vorwürfe sind heikel - und Teile der Probleme lange bekannt.

Wells Fargo schafft es nicht, die Vergangenheit abzuschütteln. Die Stadt New York hat beschlossen, vorerst keine Geschäfte mehr mit der Großbank zu machen. Bürgermeister Bill de Blasio hatte sich ausdrücklich für die Entscheidung des Banken-Ausschusses der Stadt stark gemacht. Wells Fargo hat den Sitz in San Francisco, aber auch eine starke Präsenz in der größten Stadt Amerikas.

New York ist nur das prominenteste Beispiel einer ganzen Reihen von Städten, die sich von der einst wertvollsten Bank der Welt zurückgezogen haben. Sogar der Heimatstaat Kalifornien hatte im vergangenen September beschlossen, die Verbindung für mindestens ein Jahr zu kappen.

Der Auslöser für den Entschluss von den de Blasio ist aber nicht - wie in zahlreichen anderen Fällen - der Skandal im Vertrieb der Bank, der großes Aufsehen erregt hat. Es geht stattdessen um eine schlechte, offizielle Beurteilung der Bank mit Blick auf ihre Kreditvergabe ...

