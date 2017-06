(neu: mehr Details)

BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX) - Nach den Hochwasser-Katastrophen in den vergangenen Jahren fordern die Bundesländer Bürger und Wirtschaft auf, sich stärker gegen Schäden aus Überschwemmungen oder anderen Naturkatastrophen abzusichern. Auf einen entsprechenden Appell zum Abschluss einer Elementarschaden-Versicherung einigten sich die Länder auf ihrem Treffen in Berlin, wie Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag mitteilte. Die klare Botschaft an die Öffentlichkeit sei, dass es auch eine Eigenverantwortung gebe.

Nach einem einstimmig beschlossenen Vorschlag aus Baden-Württemberg sollen bei der Vergabe staatlicher Soforthilfen bei Unwetterschäden nur noch solche Bürger zum Zuge kommen, die sich zuvor erfolglos um eine Versicherung bemüht haben oder denen ein Versicherungsangebot zu wirtschaftlich unzumutbaren Bedingungen angeboten wurde. "Unbeschadet davon bleiben Härtefallregelungen im Einzelfall", heißt es in dem Beschluss.

Zuletzt gab es in mehreren Ländern Überlegungen auch über eine verpflichtende Versicherung gegen Elementarschäden. Denn Aufrufe zur Eigenvorsorge hätten bisher nicht viel geholfen.

Unter Elementarschäden versteht man nach Angaben von Verbraucherzentralen Schäden etwa durch Hagel, Sturm ab Windstärke 8, Überschwemmung, Erdbeben, Erdsenkung oder Schneedruck. Im vergangenen Jahr hatten Überschwemmungen und Hagelschläge im Mai und Juni vor allem Süddeutschland und das Rheinland getroffen.

Nach Angaben der Versicherungswirtschaft haben sich rund 40 Prozent der Hausbesitzer in Deutschland gegen Schäden durch Überschwemmungen und weitere Elementargefahren versichert. Das seien doppelt so viele versicherte Häuser wie vor 15 Jahren. Dennoch seien immer noch knapp elf Millionen der rund 17,5 Millionen Wohngebäude nicht ausreichend versichert./sl/bg/DP/he

AXC0267 2017-06-01/17:20