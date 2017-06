Die HSH hat die Sanierungspläne von Rickmers vereitelt, die Reederei muss Insolvenz anmelden. Dutzende Anleihen-Gläubiger versammeln sich trotzdem in Hamburg. Sie bringen viel Enttäuschung mit.

Schon als sie die Anleihen der Rickmers Reederei kaufte, hatte Anna Nitschke ein ungutes Gefühl. Sie wusste, dass es den Reedern nicht gut geht, dass die Schifffahrt in einer Krise steckt. Aber die wird schon vorbeigehen, dachte sie sich. "Aber neun Prozent Zinsen locken natürlich." Und Rickmers? "Das ist ja ein alt eingesessenes Unternehmen", sagt sie. Als Hamburgerin kennt sie den Namen. Schon von der Rickmer Rickmers, das prächtige Museumsschiff im Hamburger Hafen.

Mehr als 180 Jahre reicht die Geschichte der Schifffahrtsdynastie Rickmers zurück. Ein Teil von ihr endet heute. Eigentümer Bertram Rickmers hat mit seinem Vorstand heute Morgen einen Insolvenzantrag gestellt. Eigentlich wollte er seine Reederei retten, heute hätten die Anleihengläubiger über den Sanierungsplan abstimmen sollen. Dazu kam es nicht. Die HSH Nordbank, der größte Gläubiger von Rickmers, hat gestern Abend ihre Zustimmung zu dem Insolvenzplan zurückgezogen.

Viele Anleihen-Inhaber kamen trotzdem nach Hamburg, in das Courtyard Marriott Hotel - zur vielleicht sinnlosesten Gläubigerversammlung Deutschlands.

"Ich habe das mit dem Insolvenzantrag gestern Abend gar nicht mehr mitgekriegt", sagt ein junger Anleger aus Hamburg. "Ich dachte, wir stimmen über die Sanierung ab." "Ich hatte die Reise halt schon gebucht", sagt ein älterer Herr aus Berlin. "Wir wollten das uns hier einfach mal angucken", sagt Anna Nitschke. "Das ist ja schon merkwürdig, was hier passiert ist".

Eng aneinander gedrängt auf roten Polsterstühlen hören sich die Anleger die Gründe für das Scheitern von Rickmers noch mal an. Seit neun Jahren herrscht in der Branche Notstand. Die Wirtschaftskrise 2008 überraschte die Reeder, sie hatten auf Wachstum gewettet und fleißig Schiffe gekauft. Doch für die gab es nun keine Nachfrage mehr. Die Reeder reagierten, in dem sie noch größere Schiffe bauen ließen, damit die Kosten für den Transport eines Containers geringer sind. Doch damit verschlimmerten sie das Problem nur.

Besonders Charterreedereien wie Rickmers leiden. Sie vermieten ihre Schiffe an Linienreedereien wie Maersk oder Hapag-Lloyd, samt Crew. Doch die brauchten die fremden Schiffe auf einmal kaum noch. Und zahlen wollten sie dafür erst recht nicht viel. Vor allem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...