Russland nutzt jährlich das Internationale Wirtschaftsforum gerne dazu, Partner im Ausland zu finden. Deutsche Unternehmen erwarten wichtige Vertragsabschlüsse. Kurzfristig kommt auch Sigmar Gabriel zu Besuch.

Russlands Präsident Wladimir Putin sendet auf dem Internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg ambivalente Entspannungssignale. Einerseits beklagte er, dass "die Russophobie in einigen Ländern überschwappt", andererseits meinte er, eine leichte Verbesserung festzustellen. "Ich hoffe, die Tendenz hält an", sagte er bei einem Treffen mit Journalisten. Thema war auch die Bundestagswahl im Herbst. Putin widersprach neuerlich Vorwürfen, die Wahl beeinflussen zu wollen. Der russischen Führung sei es "egal, mit wem wir zusammenarbeiten", sagte er. Der Kremlchef räumte zwar Differenzen mit Kanzlerin Angela Merkel ein, betonte aber, dass es "auch viele Berührungspunkte" gebe.

Über mögliche Anknüpfungspunkte könnte er schon am Freitag mit Außenminister Sigmar Gabriel diskutieren, der sich kurzfristig überraschend als Gast auf dem Forum angesagt hat. Ein Treffen mit seinem Amtskollegen Sergej Lawrow steht für Gabriel fest, ein Treffen mit Putin gilt als wahrscheinlich. Vor Gabriels Zusage galten Indiens Premier Narendra Modi und Österreichs Regierungschef Christian Kern als die einzigen hochrangigen politischen Gäste aus dem Ausland.

Das Programm des Forums widerlege alle Behauptungen, dass Russland isoliert sei, meinte die Sprecherin des russischen Außenministeriums Maria Sacharowa. ...

