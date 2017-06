Der Linde-Aufsichtsrat hat einen dicken Fusionsvertrag auf dem Tisch und ist gespalten: Die Aktionärsseite ist dafür, die Arbeitnehmerseite dagegen. Am Schluss dürfte es auf Frank Sonntag ankommen.

Der Aufsichtsrat von Linde ist am Donnerstag in München zusammenkommen, um über den Zusammenschluss mit dem US-Gasekonzern Praxair zu entscheiden. Das Projekt ist heftig umstritten: Die Aktionäre stehen hinter der Fusion, sie erwarten Synergien von einer Milliarde Euro jährlich. Dagegen befürchten Betriebsrat und Gewerkschaften einen Stellenabbau vor allem in Europa und den Verlust der Mitbestimmung.

Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle will die Fusion durchsetzen - bei einem Patt im Aufsichtsrat notfalls mit seinem doppelten Stimmrecht als Vorsitzender des Kontrollgremiums. ...

