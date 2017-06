Wie der Blog electrek berichtet, wendete sich Tesla-Vorstandschef Elon Musk in einer E-Mail mit deutlichen Worten an seine Belegschaft. Im Kampf gegen die Konkurrenz fordert er eine "Hardcore-Mentalität" im Konzern gegen die "Tesla-Killer" - denn Daimler, BMW und Co holen mächtig gegenüber dem US-Konzern auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...