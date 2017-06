München (ots/PRNewswire) - Sungrow, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für FV-Wechselrichtersysteme, stellt auf der Intersolar Europe 2017 in München, Deutschland, 1500 V String- und Zentral-FV-Wechselrichter sowie ESS für Versorgungsunternehmen vor.



Der SG125HV, der weltweit stärkste 1500 VDC Stringwechselrichter, verfügt über die hohe Kapazität von 125 kW. Des Weiteren arbeitet er bei voller Belastung und ohne Leistungsrückgang bei 50 Grad Celsius nachweisbar stabil, wodurch die Kapitalrendite der Projekteigentümer maximiert wird. Dieser 1500 VDC Stringwechselrichter erlaubt das Design von Kraftwerken bis zu 5 MW. In der schlüsselfertigen Station für 1500 VDC Systeme sind im Zentralwechselrichter SG3000HV-MV der Wechselrichter, der Transformator und die Schaltanlage integriert; zusätzlich spart das Design im 20-Fuß Containerformat Transport- und Installationskosten. Seine maximale Wechselrichtereffizienz erreicht bis zu 99 %.



Sungrow ist der Bereitstellung integrierter Lösungen für Energiespeichersysteme für Anwendungen im Wohn-, Gewebe-, Industrie- und Versorgungsbereich verpflichtet, und stellt einen ESS vor, der aus dem SC1000HV Hochspannungs-Speicherwechselrichter, der neuesten Batterie und einem EMS besteht. Das System entspricht UL und TÜV Normen und die Batterie wird vom Sungrow-Samsung SDI Joint Venture geliefert. Aufgrund des containerisierten Designs kann der ESS flexibel nach Kundenwünschen konfiguriert und einfach an den Standort transportiert sowie instand gehalten werden. Die maximale Effizienz des Lade/Entladezyklus kann bis zu 96,5 % erreichen und die maximale Kapazität des 40-Fuß Batteriecontainers beträgt 4,8 MWh. Das System kann für Frequenzmodulation und Spitzendeckung eingesetzt werden. Der ESS von Sungrow hat im europäischen Markt einen ausgezeichneten Ruf.



Des Weiteren stellt Sungrow den SH4K6 Speicherwechselrichter zuzüglich Batterie für den Wohnbereich, FV-Wechselrichter für den Wohnbereich, wie den SG2K5-S, sowie kommerzielle FV-Wechselrichter, wie den SG80KTL vor.



"Sungrow hat sich technischer Innovation verpflichtet, die unser Wachstum treibt. Wir bieten unseren Kunden in der ganzen Welt unvermindert bessere Produkte und Dienstleistungen an", sagte Professor Renxian Cao, President von Sungrow.



Über Sungrow



Sungrow ist ein weltweit führender Lösungsanbieter für FV-Wechselrichtersysteme der mit Stand Dezember 2016 mehr als 31 GW installiert hatte. Sungrow wurde 1997 von Universitätsprofessor Renxian Cao gegründet und ist weltweit in der Forschung und Entwicklung von Solarwechselrichtern führend. Das Unternehmen besitzt zahlreiche Patente und verfügt über eine umfassende Produktpalette mit FV-Wechselrichter- und Energiespeichersystemen für Anwendungen im Versorgungsbereich sowie für kommerzielle und private Nutzung. Die in über 50 Ländern erhältlichen Produkte des Unternehmens, das auf eine 20-jährige, von Wachstum und Erfolg geprägte Tradition blickt, halten in Deutschland einen Marktanteil von rund 25 % und über 15 % weltweit. Weitere Informationen über Sungrow erhalten Sie bei einem Besuch von: http://www.sungrowpower.com



