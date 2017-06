Liebe Leser,

der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) hat die Bauprognose für 2017 und 2018 nach oben korrigiert. Weil die Baukonjunktur sich besser entwickle als noch zu Jahresbeginn erwartet, hebe der Verband die Jahresauftaktprognose für die Umsätze des Gewerbes nominal von 5% auf 6% an (real: 4%), sagte HDB-Präsident Peter Hübner am 31. Mai 2017. Für das kommende Jahr erwartet der HDB demnach ein weiteres Umsatzplus in Höhe von 5,5%.

