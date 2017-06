"Sell in may an go away" - das ist beim Dax nicht so recht der Fall. Dafür wird der Juni jetzt umso spannender am Finanzmarkt. Denn alle politischen Risiken, die letztendlich doch immer positiv am Markt aufgenommen wurden, könnten die Anleger jetzt einholen. Alles was Sie über die Auswirkungen am Finanzmarkt wissen müssen, erfahren Sie in dieser Sendung. Außerdem bespricht Moderatorin Johanna Claar mit Marktexperten Christoph Zwermann von Zwermann Financial einen interessanten Einzelwerte aus dem Dax, welche Ergebnisse von der EZB-Sitzung zu erwarten sind und was sich gerade am Devisenmarkt bei USD/CNY tut.