BERLIN (dpa-AFX) - Europa muss nach Ansicht von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz vereint gegen Angriffe und Brüskierungen aus den USA stehen. "Wir leben in Zeiten, in denen ein amerikanischer Präsident nach Brüssel reist, um unsere Verbündeten und Partner zu brüskieren - ohne jegliche Würde und ohne jeglichen Respekt, frei gewählte Oberhäupter und Regierungschefs souveräner Staaten mal eben zur Seite schubst und sie wie Unterwürfige behandelt", sagte Schulz am Donnerstag auf einer Tagung der Volks- und Raiffeisenbanken in Berlin. Angesichts dessen sehe er keine sinnvolle Alternative zur grenzüberschreitenden Kooperation in ökonomischen, politischen, sozialen und fiskalischen Fragen.

"Gemeinsam sind wir stark", müsse das Motto sein. Zugleich beschäftige sich die EU derzeit aber bei jeder wichtigen Wahl mit ihrer Existenzfrage. Die Logik, nach der weltweiter Handel für alle einen Gewinn bringe, werde infrage gestellt, kritisierte der SPD-Chef. Im französischen Wahlkampf sei die Forderung laut geworden: "Deutschland muss schwächer werden, damit wir stärker werden." Doch "ein starkes Land macht die anderen nicht stärker, indem es sich selbst schwächt", betonte Schulz. Deutschland müsse vielmehr stärker werden und durch steigende Importe das Wachstum in den Partnerländern ankurbeln./tam/DP/jha

