Zürich (ots) - Die Geschäftsleitung der Firma FLSmidth MAAG Gear

AG hat den Abbau von bis zu 26 Stellen in Winterthur angekündigt. Die

Angestellten Schweiz fordern, die Notwendigkeit nochmals genau zu

prüfen. Weil das Engineering von Schwerlastgetrieben für die Zement-

und Mineralindustrie in der Schweiz viel teurer ist als in Osteuropa,

will die FLSmidth MAAG Gear AG 20 bis 26 von 75 Stellen von

Winterthur nach Polen verlagern. Treffen wird es qualifizierte

Mitarbeitende aller Altersstufen. Vor wenigen Wochen sprachen die

Wirtschaftsprognostiker von einem Aufschwung in der Industrie (siehe

Branchenmonitore von BAKBASEL). Leider trifft dies nicht auf alle

Betriebe zu, laufend wird in der Schweiz ein Stellenabbau

angekündigt. Ende Mai 2017 zum Beispiel schon bei Ammann, Mitte Mai

bei Novartis. Die Angestellten Schweiz fordern die Geschäftsleitung

auf, die Notwendigkeit der Verlagerung nach Polen nochmals genau zu

prüfen. Die Angestellten Schweiz werden die Arbeitnehmervertretung

sowie die Belegschaft während dem Konsultationsverfahren begleiten.

"Wir wollen sicherstellen, dass die Angestellten wo nötig ihren

Bildungsstand updaten können. Betroffene sollen zudem mit

Outplacement-Massnahmen unterstützt werden. Kein Angestellter darf

auf der Strecke bleiben." Dies erklärt Christof Burkard, Leiter

Kollektivarbeitsrecht und Sozialpartnerschaft bei den Angestellten

Schweiz.



