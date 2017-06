Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer lotet für seine beiden wichtigsten Beteiligungen Delivery Hero und Hellofresh Börsengänge aus. Gelingt es ihm, die Kandidaten aufs Parkett zu bugsieren, wäre das ein Befreiungsschlag.

Als Rocket-Internet-Chef Oliver Samwer im vergangenen Jahr vor seine Aktionäre trat, bat er vor allem um eines: Geduld. "Wir hätten kein Zalando mit 50 Millionen Umsatz und Profitabilität nach zwei Jahren bauen können", sagte Samwer damals den Anteilseignern des Unternehmens. Im Klartext: Um die Beteiligungen der Berliner Start-up-Schmiede erfolgreich zu machen, bedarf es Zeit.

Ein Jahr ist seither vergangen und am Freitag muss Samwer seinen Aktionären im Berliner Rocket Tower erneut Rede und Antwort stehen. Zu erklären gibt es einiges: Der Kurs der Rocket-Aktie legte in den vergangenen Monaten eine nervenstrapazierende Berg- und Talfahrt hin. Nachdem die schwedische Beteiligungsgesellschaft Kinnevik Ende Februar ihren Anteil deutlich reduzierte, erreichte die Aktie zunächst neue Tiefstände, Zweifel am Geschäftsmodell der Berliner tauchten auf.

Inzwischen hat sich das Papier zwar wieder berappelt und liegt nun in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Doch noch immer steht der Beweis aus, dass Rocket Internet wirklich in der Lage ist, Start-ups hochzuziehen und zu Milliarden-Werten an der Börse zu versilbern. Doch jetzt - so deutete ...

