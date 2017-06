Bad Marienberg - In Zeiten größerer globaler Unsicherheit wollen Deutschland und China ihre Zusammenarbeit verstetigen. Das bekräftigte Kanzlerin Merkel nach ersten Gesprächen mit ihrem chinesischen Amtskollegen Li, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung.

