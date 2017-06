Rostock (ots) -



Mit dem Erstanlauf startet der Countdown zur Taufe mit Starbesetzung am 30. Juni 2017, Familientreffen: "The Voice of Germany"-Stars Tay Schmedtmann, Jamie-Lee Kriewitz, Thore Schölermann begleiten Taufpatin Lena Gercke / Liveübertragung im Internet



Am frühen Morgen des 1. Juni 2017 lief AIDAperla, das zwölfte Flottenmitglied von AIDA Cruises erstmals im neuen Heimathafen Palma de Mallorca ein. Gegen sechs Uhr machte das 300 Meter lange Schiff erstmals am Terminal 1 fest. Am Vormittag überreichten Vertreter des Hafens und der Stadt von Palma de Mallorca die Plakette zur Erinnerung an den Erstanlauf in einer feierlichen Zeremonie an Kapitän Boris Becker.



Mit dem Erstanlauf in Palma de Mallorca läutete AIDA Cruises gleichzeitig den Countdown zur Taufe ein und gab weitere Details des Taufprogramms bekannt. Am 30. Juni 2017 wird Model und Moderatorin Lena Gercke das zwölfte Mitglied der AIDA Flotte in Palma de Mallorca auf den Namen AIDAperla taufen. Lena Gercke ist die perfekte Botschafterin für das moderne und unkonventionelle Lebensgefühl, für das AIDA steht. Die Taufparty an Bord wird ab 21:30 Uhr live im Internet, auf den AIDA Social Media Kanälen sowie an Bord aller AIDA Schiffe übertragen.



Zur Taufe gibt es an Bord von AIDAperla ein "The Voice of Germany" Familientreffen: Moderatorin Lena Gercke trifft u.a. ihren Kollegen Thore Schölermann, auch bekannt als Moderator von "taff" und "The Voice Kids". Mit dabei sind ebenfalls Tay Schmedtmann (20), Sieger der 6. Staffel und Jamie-Lee Kriewitz (19), die 2015 nicht nur die 5. Staffel von "The Voice of Germany" gewann, sondern 2016 Deutschland beim Eurovision Songcontest in Stockholm mit ihrem Hit "Ghost" vertrat.



Weitere Teilnehmer aus dem Finale 2016 der beliebten Casting-Show werden die Taufgäste von AIDAperla mit ihrem musikalischen Können begeistern. Singer und Songwriter Boris Alexander Stein (29) sowie der Blues-Rocker Marc Amacher (32) sorgen bereits am Nachmittag, genau wie Tay und Jamie-Lee, mit ihren Soloauftritten für fantastische Stimmung an Bord.



Am Abend trifft AIDA Entertainment Manager Stephan Hartmann in der PRIME TIME Thore Schölermann, den Moderator von "The Voice of Germany".



Anschließend wird die Taufe mit einem musikalischen Höhepunkt eingeleitet: Die vier "The Voice"- Talents rocken das Theatrium.



Gegen 22.15 Uhr ist es dann endlich soweit: Lena Gercke tauft mit Kapitän Boris Becker an ihrer Seite das zwölfte Mitglied der AIDA Flotte. Der Tradition der letzten AIDA Taufen folgend, wird AIDAperla an diesem Abend von ihrem Schwesterschiff AIDAaura begleitet. Den Rahmen für die feierliche Zeremonie bilden eine funkelnde Lichtshow und ein spektakuläres Feuerwerk vor der Kulisse der Altstadt von Palma de Mallorca.



Die Taufparty von AIDAperla wird ab 21:30 Uhr live im Internet, auf den AIDA Social Media Kanälen und an Bord aller AIDA Schiffe übertragen.



Zu den vielen Highlights an Bord gehören der Beach Club unter einem wetterunabhängigen und UV-durchlässigen Foliendom und das Four Elements mit Wasserrutschen und Klettergarten. 14 verschiedene Kabinenvarianten stehen dem Gast zur Auswahl, darunter die großzügigen Verandakabinen und die Panoramakabinen auf dem exklusiven Patiodeck.



Der prämierte Body & Soul Organic Spa begeistert mit verschiedenen Saunen, mehreren Indoor- und Outdoor-Pools, einem Tepidarium und einem Kaminzimmer, die zur vollkommenen Entspannung einladen. Das Lanaideck mit Infinity Pools, gläserne Fahrstühle, zwei Skywalks, modernste LED-Technik und Flugwerke für außergewöhnliche Artistenshows und eine interaktive schwebende Kugel für das Entertainmentprogramm ergänzen das vielseitige Angebot. Neben dem Kids- und Teens Club gibt es an Bord auch einen Mini Club für die Betreuung von Kleinkindern ab 6 Monaten.



Nach der Welcome-Cruise bereist AIDAperla ab dem 10. Juni 2017 von Palma de Mallorca sowie Barcelona auf siebentägigen Reisen das westliche Mittelmeer. Ab März 2018 ist die Hansestadt Hamburg Start- und Zielhafen von AIDAperla für siebentägige Rundreisen zu den schönsten Metropolen Westeuropas wie London, Paris, Brüssel oder Rotterdam.



Alle Reisen von AIDAperla sind ab sofort im Reisebüro, im AIDA Kundencenter unter der Telefonnummer 0381/202 707 07 oder auf www.aida.de buchbar.



