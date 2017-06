ZÜRICH (Dow Jones)--Positive europäische Konjunkturdaten haben die Kurse der schweizerischen Aktien am Donnerstag gestützt. Die Markit-Einkaufsmanagerindizes für die Industrie in Deutschland und der Eurozone zeugten von einem kräftigen Wachstum der dortigen Industrie. Dass die Umsätze im schweizerischen Einzelhandel im April deutlich gefallen sind, fiel kaum ins Gewicht. Im späten Handel bröckelten die Gewinne allerdings, als die US-Konjunkturdaten des Tages nicht in allen Punkten überzeugten.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 9.025 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursgewinner und fünf -verlierer gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 51,78 (zuvor: 82,95) Millionen Aktien.

Der Kurs von Adecco stieg um 0,7 Prozent. Die Aktien des Personaldienstleisters profitierten von der positiven Entwicklung des US-Arbeitsmarkts. Laut dem ADP-Bericht wurden in der US-Privatwirtschaft im Mai überraschend viele Stellen geschaffen. Die Zahlen lassen erwarten, dass auch der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag von einer guten Beschäftigungslage zeugen wird.

Von den schweizerischen Banken erholten sich nur die Aktien der UBS nachhaltig etwas von den Vortagesverlusten. Die Titel legten um 0,7 Prozent zu. Credit Suisse und Julius Bär gaben anfängliche Gewinne dagegen ab und schlossen mit Verlusten von 0,2 und 0,3 Prozent.

June 01, 2017

