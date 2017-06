BERLIN (dpa-AFX) - 35 Jahre nach der Wiedervereinigung soll es im Jahr 2025 auch einheitliche Renten in Ost- und Westdeutschland geben. Ein entsprechendes Gesetz zur Ost-West-Angleichung der Renten passierte am Donnerstag mit einer breiten Mehrheit den Bundestag. 462 Abgeordnete stimmten für das Gesetz, 56 dagegen, 48 enthielten sich. Die Rentenangleichung beginnt 2018 und soll in sieben Schritten erfolgen. Die höhere Bewertung der Löhne für die Rentenberechnung im Osten soll im Gegenzug ebenfalls schrittweise abgesenkt werden und 2025 entfallen./bw/DP/jha

AXC0284 2017-06-01/18:16