Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Ulf Sommer denkt daran, bald auf fallende Kurse beim Dax zu setzen.

Ulf Sommer, Handelsblatt

Der Dax steigt, stagniert und steigt weiter. Bislang gibt es in diesem Jahr keine Korrektur nach unten. Das ist unnormal. Im Durchschnitt korrigierte der Dax nach Berechnungen der DZ Bank seit 1975 innerhalb eines Jahres vom Hoch bis zum nächsten Tief um durchschnittlich 18 Prozent. Das bedeutete vom jetzigen Niveau einen Rückfall auf 10?370 Punkte. Es gab nur zwei Jahre seit 1975, in denen der Dax um weniger als sechs Prozent korrigierte: 1996 und 2005. Die Korrektur wird also wohl noch kommen. Wir denken über einen Put auf den Dax nach, ...

