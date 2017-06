Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag nach einem wenig ereignisreichen Handelstag leicht im Plus geschlossen. Während es von Unternehmensseite kaum Impulse gab, trugen positive Konjunkturdaten aus der EU zu einer freundlichen Stimmung bei. Nach den starken Gewinnen im April und Mai fehlten weiterhin die Impulse für eine klare Richtung, hiess es. In Marktkreisen wurde dabei erneut auch auf die rekordtiefen Stände der Volatilitätsindizes hingewiesen.

Auch neue Konjunkturdaten aus den USA brachten am Nachmittag keine grössere Bewegung am hiesigen Markt. US-Unternehmen schufen im Mai mehr neue Jobs, was von Beobachtern als Hinweis auf den am Freitag anstehenden und wie üblich mit Spannung erwarteten US-Arbeitsmarktbericht der US-Regierung interpretiert wurde. Falle der Arbeitsmarktbericht stark aus, könne das Rally an den Börsen weitergehen, meinte ein Händler. Dann würde nämlich auch die Angst gemildert, dass die US-Notenbank im Juni die Zinsen in einer sich abschwächende US-Wirtschaft erhöhen werde.

Der Swiss Market Index (SMI) beendet den Handelstag 0,09% höher auf 9'024,92 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,25% auf 1'420,29 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,18% auf 10'267,67 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln schlossen ...

