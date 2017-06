Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel mit einem leichten Aufschlag beendet. Wie bereits in den vergangenen Tagen zu beobachten, tendierte der Markt die längste Zeit des Tages seitwärts. Gute Arbeitsmarktdaten aus den USA schoben ihn am Nachmittag etwas an. Am Ende des Tages summierte sich das Plus auf 0,4 Prozent, er schloss bei 12.665 Punkten. In der zweiten Reihe läuft es momentan besser. Hier tummeln sich immer mehr Investoren, die nach Performance suchen. Der MDAX, TecDAX wie auch der SDAX notierten auf Rekordhoch. Selbst lange Zeit gemiedene Aktien, wie die des Hamburger Hafenbetreibers, waren gesucht.

Countdown bei Linde-Praxair-Deal

Bei Linde tagt derzeit der Aufsichtsrat. An der Börse wird fest damit gerechnet, dass er grünes Licht für die Fusion mit Praxair gibt. Sollte die Fusion gelingen, entstünde der weltgrößte Gasekonzern. Jefferies hatte erst am Vortag das Kursziel für die Linde-Aktie auf 206 Euro angehoben. Die Analysten erwarten, dass Details zur Verschmelzung und regulatorische Überlegungen wichtiger für die Aktie sein werden als beispielsweise die wirtschaftliche Entwicklung oder die Fortschritte von Linde beim Effizienzprogramm LIFT. Linde schlossen 1,8 Prozent höher bei 173,05 Euro.

Uniper-Spekulation hält an

Zur Eon-Tochter Uniper kursierte weiterhin die Spekulation, die finnische Fortum könne an dem konventionellen Energieerzeuger Interesse haben. Uniper stiegen um weitere 2,1 Prozent. Ein positiver Kommentar der Societe Generale zur Lufthansa ließ deren Aktien um 0,9 Prozent zulegen. Hamburger Hafen gewannen im SDAX 4,4 Prozent auf 19,90 Euro. Die Bank HSBC hat die Aktien von "Halten" auf "Kaufen" erhöht und das Kursziel auf 24 Euro angehoben. Der Hamburger Hafen habe jüngst Marktanteile dazugewinnen können, dies sei bisher noch nicht ausreichend in den Schätzungen berücksichtigt.

Die Aktie von Covestro kam mit der Nachricht unter Druck, dass Finanzvorstand Frank H. Lutz kurzfristig das Unternehmen verlassen wird. Er legt sein Amt mit Ablauf des morgigen Freitags bereits nieder. In einem ersten Schock fiel die Aktie von 68 Euro auf ein Tagestief bei 65,20 Euro. Sie schloss allerdings erholt 0,6 Prozent fester bei 67 Euro.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 86,3 (Vortag: 140,2) Millionen Aktien im Wert von rund 3,02 (Vortag: 4,60) Milliarden Euro. Es gab 21 Kursgewinner und 9 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 12.664,92 +0,40% +10,31% DAX-Future 12.663,00 +0,20% +10,64% XDAX 12.666,53 +0,22% +10,65% MDAX 25.464,06 +1,34% +14,76% TecDAX 2.313,17 +1,04% +27,68% SDAX 11.215,55 +0,95% +17,82% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,25 10 ===

