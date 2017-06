Wallisellen (ots) - Nach dem verheerenden Unwetter in der Region

Thun mit starkem Hagel und Überschwemmungen rechnet die Allianz

Suisse ersten Schätzungen zufolge mit rund 2'000 Schadenfällen, der

Schadenaufwand wird mit rund 8 Millionen Franken beziffert. Die

Schadenexperten sind bereits vor Ort, um sich ein Bild über das

Ausmass der Schäden zu machen. Zudem hat die Allianz Suisse umgehend

einen "Hagel-Drive In" Spiez eingerichtet.



Eingeschlagene Heckschieben, kaputte Blinker, zerbeulte

Karosserien, überschwemmte Strassen - der verheerende Hagelzug in der

Region Thun hat ein Bild der Verwüstung hinterlassen und

Millionenschäden verursacht. Allein die Allianz Suisse rechnet mit

rund 2'000 Schadenfällen und einem Schadenaufwand von rund 8

Millionen Franken. Nach Angaben der Allianz wurden vor allem

Motorfahrzeuge durch die starken Hagelschläge mit zum Teil

golfballgrossen Hagelkörnern zum Teil massiv beschädigt. "Das

Gewitterereignis war zwar lokal begrenzt, in seinen Auswirkungen aber

sehr heftig. Die Durchschnittsschäden sind höher als gewöhnlich",

sagt Marianne Meier, Leiterin Schadenservice der Allianz Suisse.



Hagel Drive In eingerichtet



Um die Schäden schnellstmöglichst begutachten zu können, hat die

Allianz Suisse umgehend einen so genannten "Hagel-Drive In" in der

Carrosserie Spiez AG in Spiez organisiert, in dem die Kunden ihre

Fahrzeuge ab dem 19. Juni geschulten Experten vorführen können. Die

Allianz Suisse setzt dabei für ihre Kunden auf schlanke Prozesse und

eine schnelle Abwicklung der Schäden.



Schadenmeldungen und weitere Termine können jederzeit telefonisch

unter der landesweit einheitlichen Service-Nummer 0800 22 33 44

vereinbart werden.



