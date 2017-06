Köln/Berlin (ots) -



Der frühere britische Premierminister Tony Blair ist trotz bevorstehender harter Brexit-Verhandlungen überzeugt, dass das Vereinigte Königreich und die EU auch künftig eng zusammenarbeiten können. Dies gelte insbesondere für Verteidigungsfragen. Blair sah in einer Video-Botschaft für das 20. Internationale WDR Europaforum in Berlin am 1. Juni 2017 entscheidende Herausforderungen auf Europa zukommen. "Man muss die Alltagssorgen der Bürger ernst nehmen und ihre Probleme lösen."



EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger glaubt, dass sich die britische Seite vor den Brexit-Verhandlungen einem Trugschluss hingebe, wenn man glaube, ohne schmerzhafte Kompromisse aus den Gesprächen herauszukommen. "Für die Briten wird am Ende ein großer Schaden entstehen, für Europa wird der Schaden überschaubar sein."



Fotos unter ARD-Foto.de



OTS: WDR Westdeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7899 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7899.rss2



Pressekontakt: WDR Presse und Information Tel. 0221 / 220 7100 wdrpressedesk@wdr.de