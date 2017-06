Liebe Leser,

die Lufthansa hatte ihren Anlegern auf der diesjährigen Hauptversammlung am 5. Mai 2017 zum zweiten Mal nach 2016 das Angebot unterbreitet, die Bardividende in Form neuer Aktien des DAX-Konzerns zu erhalten. Nun hat die Deutsche Lufthansa AG in einer Pressemitteilung bekanntgegeben, wie sich die Aktionäre entschieden haben.

Dividendenauszahlung am 6. Juni!

Für knapp 68 Mio. Wertpapiere wurde demnach die Option gezogen, die Dividende in Form neuer Aktien zu erhalten. ...

