Boston (ots/PRNewswire) - Fusion Worldwide (http://fusionww.com/), der weltweit zweitgrößte unabhängige Anbieter von Elektronikkomponenten, hat die 14001-Zertifizierung (https://www.iso.org/iso-14001-environmental-management.html).der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erhalten. Die ISO ist ein globales Normungsgremium und hat durch dieses Zertifizierungsverfahren den Einsatz von Fusion Worldwide anerkannt, die Auswirkungen des Unternehmens auf die Umwelt zu messen und zu reduzieren.



Die Normenfamilie ISO 14000 stellt Instrumente für Organisationen bereit, die ihre ökologische Verantwortung erfüllen wollen. Globale Organisationen haben eine systematische Herangehensweise zum Umweltmanagement angenommen, indem sie Managementsysteme mit dem Ziel der Nachhaltigkeit einsetzen.



Im Rahmen des Zertifizierungsverfahrens hat Fusion Worldwide seine gegenwärtigen Umweltauswirkungen gemessen, unter anderem in den Bereichen Wasser, Elektrizität und Materialeinsatz sowie Recyclingprogramme, und außerdem geprüft, wie es an seinen sechs Standorten auf der ganzen Welt Lärm managt und kontrolliert. Das Unternehmen hat sich Ziele und Vorgaben gesetzt und Programme entwickelt, um dafür zu sorgen, dass diese Ziele erreicht werden.



"Als Unternehmen ist Fusion die Verpflichtung eingegangen, unsere Auswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren", sagte Peter LeSaffre, CEO von Fusion Worldwide. "Diese Zertifizierung ist nicht nur für uns von großer Bedeutung, sondern auch für unsere Kunden und unseren Planeten. Als global agierendes Unternehmen müssen wir unsere eigene Umweltverantwortung wahrnehmen. Gleichzeitig wissen wir die Beiträge und Erkenntnisse unserer Kunden zu schätzen und wollen durch dieses gemeinsame Bestreben die gesetzten Ziele erreichen."



Die internationalen ISO-Normen stellen sicher, dass im Geschäftsablauf strategische Instrumente vorhanden sind, die zur Kostenreduzierung beitragen, indem Abfall und Fehler minimiert werden und die Produktivität gesteigert wird. Diese Instrumente unterstützen Unternehmen bei der Erschließung neuer Märkte, sorgen für ausgewogene Ausgangsbedingungen für Entwicklungsländer und machen einen freien und fairen globalen Handel einfacher.



Eine vollständige Übersicht über die Zertifizierungen von Fusion Worldwide findet man unter http://fusionww.com/quality/.



Über Fusion Worldwide



Fusion Worldwide ist ein führender globaler Anbieter von Elektronikkomponenten, der eine breitgefächerte Palette an Produkten und Fertigfabrikaten für ein vielfältiges Spektrum von Kunden auf der ganzen Welt beschafft, lagert und liefert. Das Unternehmen füllt Lücken in der Lieferkette mit aktuellen Produktionsgütern, veralteten und End-of-life-Produkten sowie Ersatzteilmarkt-Dienstleistungen. Die Kompetenzen von Fusion Worldwide umfassen ebenfalls Qualitätsprüfung, Bestandsmanagement und globale Logistik. Der Hauptsitz von Fusion Worldwide befindet sich in Boston mit Niederlassungen in San Jose, Singapur, Amsterdam, Hongkong und Wilmington (Massachusetts). Weitere Informationen erhalten Sie unter fusionww.com (http://fusionww.com/).



Medienkontakte: Kim MacKenzie kim@hollywoodpr.net +1 (781) 749-0077



OTS: Fusion Worldwide newsroom: http://www.presseportal.de/nr/125699 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_125699.rss2