Extrem niedrige Gewinnchancen, knallharte Regeln, fast nutzlose Joker und verzweifelte Spieler - das sind die Zutaten, von denen "The Name Game" lebt. Am Montag, 5. Juni 2017, um 21.45 Uhr, gibt's die erste Folge des Quiz-Comedy-Formats, das das ZDF für das ARD/ZDF-Jugendangebot funk an den Start bringt, im Livestream auf dem YouTube-Kanal von "Gute Arbeit Originals" zu sehen. Das ehrgeizige Spielziel: Den Namen einer Person zu erraten - nur anhand ihres Facebook-Profilbilds.



In jeder Folge rätseln die "Gute Arbeit Originals"-Macher Katjana Gerz und Florentin Will mit zwei Gästen um die Wette. Moderiert wird die Game-Show von Stefan Titze, der als "Titzrichter" darüber wacht, dass die Spielregeln eingehalten werden. Die quizfreudige Community kann ebenfalls mitraten: Sobald das akustische Signal ertönt, heißt es Augen schließen - denn dann wird der Name der gesuchten Person eingeblendet.



Die erste Staffel von "The Name Game" ist im Juni montags um 21.45 Uhr im Livestream zu sehen. In der ersten Folge sind die "Guten Morgen Internet"-Hosts Kelly MissesVlog und Freddie "Sturmwaffel" zu Gast. In den kommenden Shows begrüßen Katjana und Florentin die "Rocketbeans" Lars Paulsen und Andreas Lingsch, die "World Wide Wohnzimmer"-Zwillinge Dennis und Benni Wolter sowie die "Binge Boys" Max Nachtsheim und Dominik Hammes.



