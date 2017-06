Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

AKTIENMÄRKTE (18.17 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.567,02 +0,35% +8,40% Stoxx50 3.224,53 +0,16% +7,11% DAX 12.664,92 +0,40% +10,31% FTSE 7.543,77 +0,32% +5,61% CAC 5.318,67 +0,66% +9,39% DJIA 21.059,02 +0,24% +6,56% S&P-500 2.421,42 +0,40% +8,16% Nasdaq-Comp. 6.224,04 +0,41% +15,62% Nasdaq-100 5.800,15 +0,20% +19,26% Nikkei-225 19.860,03 +1,07% +3,90% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 162,23 +8

ROHSTOFFMÄRKTE

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:28 Mi, 17:08 % YTD EUR/USD 1,1227 -0,05% 1,1233 1,1243 +6,8% EUR/JPY 124,89 +0,16% 124,69 124,34 +1,6% EUR/CHF 1,0886 -0,02% 1,0888 1,0885 +1,6% EUR/GBP 0,8701 -0,47% 0,8742 1,1480 +2,1% USD/JPY 111,25 +0,23% 111,00 110,61 -4,8% GBP/USD 1,2904 +0,43% 1,2849 1,2908 +4,6%

FINANZMARKT USA

Nach zwei Tagen mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Donnerstag mit einem moderaten Plus. Dennoch dominiert weiter Zurückhaltung das Geschehen. Denn mit dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag und der Sitzung der US-Notenbank am 13. und 14. Juni sowie Wahlen in Großbritannien und Frankreich stehen im gerade begonnenen Monat Juni wichtige Entscheidungen an. Aber auch die Entwicklungen in Washington bleiben im Fokus. Im Laufe des Tages will US-Präsident Donald Trump mitteilen, ob die USA das Klimaabkommen in die Tat umsetzen wollen. Auch die zuletzt etwas in den Hintergrund geratene Affäre um die Entlassung von FBI-Direktor James Comey könnte am Donnerstag mit dessen Anhörung vor dem US-Senat wieder an Bedeutung gewinnen. Überzeugen konnten die veröffentlichten US-Daten zum Arbeitsmarkt. So verzeichnete der ADP-Arbeitsmarktbericht für Mai eine Zunahme um 253.000 Stellen, während Analysten lediglich mit einem Plus von 180.000 gerechnet hatten. Die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe erhöhten sich zwar etwas stärker als erwartet, dennoch liegen diese weiterhin auf einem historisch außergewöhnlich niedrigen Niveau. Widersprüchliche Signale kamen von den Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe. Der vom Institute for Supply Management (ISM) ermittelte Index stieg im Mai zwar nicht ganz so stark wie erwartet, beweist aber, dass die US-Wirtschaft gut in Schwung ist. Dagegen sank das vom IHS Markit Institut erhobene Pendant in der zweiten Veröffentlichung leicht auf den niedrigsten Stand seit acht Monaten, blieb dabei aber klar im expansiven Bereich. Am Ölmarkt lindern die geschrumpften Ölvorräte der USA ein wenig die Angst vor einem sich hartnäckig haltenden Überangebot. Der nun gemeldete Rückgang hat die Akteure aber auch nicht wirklich überrascht, nachdem am Vorabend schon das American Petroleum Insitute ein sehr kräftiges Minus ausgewiesen hatte. Die Ölpreise machen daher nur einen Teil ihrer jüngsten Verluste wett. Bei den Einzelwerten verliert die Aktie von Hewlett Packard 6,5 Prozent, nachdem das Unternehmen mit den Ergebnissen für das zweite Quartal enttäuscht hat. PPG Industries ist mit der geplanten Übernahme von Akzo Nobel gescheitert. Der US-Konzern hat sein 27,6 Milliarden Dollar schweres Angebot zurückgezogen. Die PPG-Aktie gewinnt 2,3 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Börsen in Europa haben am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen. Für Schwung sorgte am Nachmittag ein überzeugender ADP-Arbeitsmarktbericht aus den USA. Die Wall Street handelte in der Folge leicht im Plus, die Nasdaq kletterte erneut auf Rekordhoch. Die Musik spielte in Deutschland erneut in der zweiten Reihe, wo MDAX, TecDAX und auch der SDAX auf Rekordhochs stiegen. Für die Börse in Mailand ging es 1 Prozent nach oben. Hier wurde die Stimmung von der Nachricht gestützt, dass die italienische Krisenbank Monte dei Paschi von Italiens Regierung gerettet werden darf. Banco Popular brachen dagegen in Madrid um 17,9 Prozent ein. Auslöser war ein Reuters-Bericht, demzufolge der Bank die Abwicklung droht, sollte sich kein Käufer finden. Banco Popular hat dafür noch bis Ende Juni Zeit. Der Index der europäischen Banken schloss kaum verändert. Akzo Nobel hat sich erfolgreich gegen die Übernahme durch PPG Industries verteidigt. Der US-Rivale hat sein knapp 25 Milliarden Euro schweres Angebot zurückgezogen. Akzo Nobel schlossen 0,7 Prozent im Plus. Bei Linde tagte der Aufsichtsrat. An der Börse wird fest damit gerechnet, dass er grünes Licht für die Fusion mit Praxair gibt. Linde schlossen 1,8 Prozent höher.

DEVISEN

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der Aktienmarkt in Japan hat am Donnerstag die Börsen der Region Ostasien und Australien angeführt. Während es an den meisten Plätzen nur zu kleineren Veränderungen kam, nachdem die Wall Street wenig Impulse lieferte, legte der Nikkei-Index kräftig zu und näherte sich wieder der 20.000er Marke. Zuletzt hatte er sie im Dezember 2015 leicht übertroffen. Einige Händler äußerten sich erstaunt über die deutlichen Gewinne in Tokio, zeigte sich der Yen doch robust gegen den Dollar. Allerdings wiesen neue Daten der Regierung aus, dass die Investitionen der Unternehmen im ersten Vierteljahr das höchste Niveau seit neun Jahren erklommen haben. Zudem war von Erholungspotenziel zu hören, nachdem der japanische Markt vier Tage in Folge Verluste verbucht hatte, wenn auch nur kleinere. Unter den Einzelwerten ging es in Tokio mit Toshiba um 2,3 Prozent nach unten. Der angeschlagene Konzern will sein Gemeinschaftsunternehmen mit Western Digital wieder integrieren. Es soll nicht mehr als Teil der Speicherchip-Sparte verkauft werden. Damit will Toshiba den Weg für den Verkauf der Sparte freimachen, dessen Erlöse ihm helfen könnten, zu überleben. In Schanghai ging es dagegen leicht nach unten. Als belastenden Faktor machten Händler den nichtoffiziellen Einkaufsmanagerindex - ermittelt von Caixin und Markit - für die Produktion aus. Er ist erstmals seit Mitte 2016 wieder in den Schrumpfungsbereich abgesackt. Allerdings waren die offiziellen Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und auch den Dienstleistungssektor Chinas am Dienstag noch robust ausgefallen.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Daimler vertieft Kooperation mit China-Partner Baic bei E-Autos

Daimler erweitert angesichts der erwarteten steigenden Nachfrage nach alternativen Antrieben seine Kooperation mit dem chinesischen Partner Baic. Die beiden Unternehmen unterzeichneten eine Rahmenvereinbarung zur strategischen Zusammenarbeit bei entsprechenden Fahrzeugen.

Covestro-Finanzvorstand tritt kurzfristig zurück

Der Chemiekonzern Covestro verliert seinen Finanzchef. Nur wenige Tage, nachdem der MDAX-Konzern mit Vorstandsmitglied Markus Steilemann einen Nachfolger für Vorstandschef Patrick Thomas gefunden hat, muss die Covestro AG nun den Abgang ihres Finanzvorstandes vermelden.

Reedereigruppe Rickmers hat Insolvenz beantragt

Die Krise in der Schifffahrtsbranche hat die Hamburger Reederei Rickmers erwischt. Wie ein Sprecher für das Unternehmen bestätigte, ist der Insolvenzantrag bei Gericht eingegangen. Die Rickmers Gruppe hatte am Vortag angekündigt, Insolvenz zu beantragen.

Insolvente Solarworld sucht Investor

Die insolvente Solarworld AG hofft auf die Rettung durch einen Investor. Es sei ein weltweiter Investorenprozess angestoßen worden, die Bank Macquarie Capital habe den Auftrag für die weltweite Suche nach einem Investor erhalten, teilte das Unternehmen mit. Solarworld hatte vor drei Wochen Insolvenz angemeldet.

Cancom baut regionale Präsenz mit Übernahme von Antauris aus

Der IT-Dienstleister Cancom verstärkt sich mit einer Akquisition. Das Münchener TecDAX-Unternehmen übernimmt nach eigenen Angaben das IT-System- und Beratungshaus und Anbieter von DataCenter-Lösungen Antauris. Die in Hamburg ansässige Antauris AG setzte im vergangenen Jahr mit 100 Mitarbeitern rund 38 Millionen Euro um.

Deere kauft für 4,36 Milliarden Euro in Deutschland zu

Der US-Land- und Baumaschinenhersteller Deere kauft in Deutschland zu. Die Deere & Co übernimmt für 4,36 Milliarden Euro in bar die Inhaber-geführte Unternehmensgruppe Wirtgen. Das Unternehmen aus Windhagen umfasst die Marken Wirtgen, Vögele, Hamm, Kleemann und Benninghoven und setzte im vergangenen Jahr 2,6 Milliarden Euro um.

Zusammenschluss von Oneweb und Intelsat geplatzt

Der geplante Zusammenschluss der beiden Satellitenunternehmen Intelsat und Oneweb ist am Widerstand der Anleihegläubiger von Intelsat gescheitert. Ursprünglich hatte das US-Startup Oneweb, das sich zu 20 Prozent im Besitz des japanischen Telekomkonzerns Softbank befindet, den Satellitenbetreiber Intelsat, auf dem ein enormer Schuldenberg lastet, im Wege eines Aktientausches übernehmen wollen.

