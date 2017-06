Straubing (ots) - So bleibt am Ende eines Tages, den manche historisch nennen, ein zwiespältiges Gefühl. Die gute Nachricht: Bund, Länder und Gemeinden haben bis 2030 Planungssicherheit. Die schlechte Nachricht: Wirklich übersichtlicher und transparenter wird es nicht. Und manche Länder scheinen gar froh zu sein, die Verantwortung an den Bund abschieben zu können. Selbstbewusster Föderalismus sieht anders aus.



