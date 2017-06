Zürich (ots) - Von wegen verdautem Frankenschock: Auch Landis +

Gyr will aus Kostengründen Stellen ins Ausland verlagern. Die

Angestellten Schweiz sind beunruhigt über die Häufung solcher

Nachrichten. Die Kosten sind aus Sicht des Managements von Landis +

Gyr so hoch, dass es bis zu 60 Stellen von Zug nach Prag und Nürnberg

verlagern will. Damit reiht sich ein weiteres Unternehmen in den

Reigen der Industriebetriebe, welche Stellen aus der Schweiz

wegverlagern. Heute gab schon FLSmidth MAAG Gear die gleiche Absicht

bekannt. Die Angestellten Schweiz fordern auch die Geschäftsleitung

von Landis + Gyr auf, die Notwendigkeit der Verlagerung nochmals

genau zu prüfen. Immerhin entwickelten sich ja gemäss

Medienmitteilung die Umsätze von Landis + Gyr positiv - offenbar

trotz der höheren Kosten in der Schweiz. Die Angestellten Schweiz

verlangen weiter, dass die dennoch von einer Entlassung Betroffenen

aktiv bei der Suche nach einer neuen Stelle mit allen Mitteln

unterstützt werden. Das Ziel muss sein, niemanden in die

Arbeitslosigkeit zu entlassen. "Die Häufung der Verlagerungen von

qualifizierten Stellen aus der Schweiz bereitet mir Sorgen", sagt

Christof Burkard, der Stellvertretende Geschäftsführer der

Angestellten Schweiz. "Die industrielle Basis wird so immer dünner

und droht irgendwann wegzubrechen. Wir brauchen die Industrie aber,

um in der zunehmend digitalisierten Welt weiterhin wirtschaftlich

erfolgreich zu sein. Die Politik ist aufgefordert, sie besser zu

pflegen."



