Im Klassenzimmer wurde der Kultsatz "Chantal, heul leise" geprägt, hier hat Elyas M'Barek alias Zeki Müller die Chaotenklasse 10b auf die Spur gebracht und dem Klassenraum der fiktiven Goethe-Gesamtschule bei einem Millionenpublikum zur Berühmtheit verholfen.



Fast sechs Monate vor Kinostart (Kinostart 26. Oktober 2017) von FACK JU GÖHTE 3 integriert die Bavaria Filmstadt die Klassenzimmer-Kulisse in die Führung - inklusive aller authentischen Ausstattungsdetails wie Tafel, Pult, sämtlicher Graffitis und Aufkleber an Wänden und Fenstern sowie Postern. Von den FACK JU GÖHTE-Szenografen für die Dreharbeiten in Studio 2 am Medienstandortes Geiselgasteig aufgebaut, zog das Klassenzimmer nach Drehschluss 200 Meter weiter in die Räumlichkeiten des Ausflugsziels um.



Hier erfahren die Gäste ab dem 2. Juni Details über die Blockbuster-Reihe und können ab Ende Juli sogar eine kleine Filmszene vor laufender Kamera drehen.



