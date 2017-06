Straubing (ots) - China hat viele ökonomische und politische Probleme, will wirtschaftlich aufholen, sieht in der fortschreitenden Isolation der USA die Chance, sich als neue Weltmacht zu etablieren. An Selbstbewusstsein mangelt es nicht. Im Korea-Konflikt hat sich das Regime dazu durchgerungen, eine aktive Rolle als Ordnungsmacht zu übernehmen. Man darf gespannt sein, ob das der Beginn einer neuen Ära ist. Und wie die USA im Pazifik reagieren.



