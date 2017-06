MÜNCHEN (IT-Times) - Das deutsche IT-Dienstleistungsunternehmen Cancom S.E. baut sein IT-Geschäft in Norddeutschland mit einer Akquisition eines IT-Beraters aus Hamburg aus. Die Cancom S.E. hat sämtliche Anteile am IT-System- und Beratungshaus antauris AG mit Sitz in Hamburg erworben. Die antauris AG...

Den vollständigen Artikel lesen ...