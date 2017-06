FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Linde und Praxair haben mit Kursgewinnen auf die Zustimmung des Linde-Aufsichtsrates zur Fusion reagiert. Linde-Papiere stiegen im nachbörslichen Handel am Donnerstag in Frankfurt um gut ein Prozent, während Praxair-Titel an der Wall Street um fast 2 Prozent zulegen konnten.

Das Kontrollgremium des Münchener Dax -Konzerns hatte den geplanten Zusammenschluss mit dem US-Unternehmen gegen Widerstand von Betriebsräten und Gewerkschaften zuvor durchgewunken. Der neue Konzern soll den Namen Linde tragen, aber von Praxair-Chef Steve Angel aus den USA gesteuert werden. Die Holding wird in Dublin angesiedelt. Den Vorsitz im Aufsichtsrat soll Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle übernehmen. Der Vollzug des Deals wird in der zweiten Jahreshälfte 2018 erwartet./men/he

ISIN US74005P1049 DE0006483001

AXC0309 2017-06-01/19:46