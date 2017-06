Wer den Chart von Washtec sieht, vermutet dahinter wohl eher eine heiße Internet-Wette als grundsoliden deutschen Maschinenbau. Doch auch in diesem vermeintlich langweiligen Segment gibt es Wachstums-Stories, die sich - Achtung, Wortspiel - gewaschen haben: Der Weltmarktführer für Autowaschanlagen hat seinen Gewinn in den letzten Jahren vervierfacht, die Aktie ist sogar um mehr als 600% gestiegen und bei der Dividende wurde kräftig auf die Tube gedrückt.Nachdem früher eher sporadisch gezahlt worden war, gab's zuletzt fünf Anhebungen in Folge. Auf dem Weg in den DividendenAdel ist Washtec dennoch nicht. Dafür ist die Payout-Quote mit zuletzt 91% (im Drei-Jahres-Durchschnitt sogar über 100%) viel zu hoch. Vor diesem...

Den vollständigen Artikel lesen ...