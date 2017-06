Berlin (ots) - Die Berliner sind mit großer Mehrheit dafür, den Flughafen Tegel offenzuhalten. Das ist das Ergebnis des Berlin-Trends, einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag der Berliner Morgenpost und der RBB-Abendschau. Auf die Frage, sollte der Flughafen wie geplant geschlossen werden oder sollte er nach der Eröffnung des neuen Flughafens Berlin-Brandenburg weiter in Betrieb bleiben, befürworteten 69 Prozent der Berliner die Offenhaltung. 27 Prozent sprachen sich dagegen aus. Keine Meinung hatten drei Prozent. Keine Angaben machte ein Prozent. Damit zeichnet sich eine breite Zustimmung für den Volksentscheid zu Tegel ab. Denn am Tag der Bundestagswahl, 24. September, können die wahlberechtigten Berliner auch über den Weiterbetrieb des Flughafens Tegel entscheiden. Die Berliner FDP hatte den Volksentscheid durch die Sammlung von mehr als 200.000 Unterschriften erreicht. Der Volksentscheid ist erfolgreich, wenn die Mehrheit der Teilnehmer und mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten - das sind etwa 600.000 Berliner - dem Vorschlag zustimmen.



