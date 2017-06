Hans Michel Piëch muss den Kauf der Porsche-Aktien seines Bruders Ferdinand offensichtlich per Kredit finanzieren. Er hat in den vergangenen Wochen dafür Aktien im Wert von mehr als 400 Millionen Euro verpfänden lassen.

Hans Michel Piëch kann die Übernahme der Aktien an der Familienholding Porsche SE von seinem Bruder Ferdinand offenbar nur mit Hilfe der Banken finanzieren. Darauf deutet ein Aktiengeschäft hin, das am Donnerstagabend bekannt geworden ist. In einer Börsenmitteilung der Porsche SE hieß es, dass ein großer Teil der Piëch-Aktien "im Rahmen eines Kreditgeschäfts" verpfändet worden sei.

Nach Angaben der Porsche SE hat die HMP Vermögensverwaltung GmbH gut 7,1 Millionen Stammaktien verpfänden lassen. Der aktuelle Marktwert einer Porsche-Aktie liegt bei rund 50 Euro. Die HMP Vermögensverwaltung, in der Hans Michel Piëch seine Anteile an Porsche gebündelt hat, kommt durch das Geschäft an mehr als 350 Millionen Euro. Vor einem knappen Monat hatte es schon einmal einen ähnlichen Deal gegeben. Damals waren aber nur rund 1,2 ...

