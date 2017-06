Donald Trump kündigt den Klimavertrag von Paris, weil er teuer für die USA sei. Das geht aus einem Dokument des Weißen Hauses hervor, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Trump wolle einen "besseren Deal".

US-Präsident Donald Trump will die Kündigung des Weltklimavertrags mit den Kosten des Abkommens für die USA begründen. Er erfülle mit dem Schritt ein Wahlkampfversprechen, wonach er die amerikanischen Arbeiter an erste Stelle setze, heißt es in einem Dokument des Weißen Hauses, das der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstagabend vorlag. China dürfe nach dem Abkommen seine Emissionen bis 2030 weiter steigern, argumentiert er dem Dokument zufolge weiter. Er werde sich um einen "besseren Deal" bemühen.

Trump will sich noch am Donnerstag persönlich äußern. Wenn die USA das Abkommen kündigen, ...

