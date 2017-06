HSBC hebt HHLA auf 'Buy' und Ziel auf 24 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat HHLA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 24 Euro angehoben. Der Hafenlogistiker gehe gestärkt aus den Turbulenzen um die Elbe-Vertiefung sowie die Unsicherheit über Auftragsgewinne hervor, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Donnerstag. Die für HHLA offenbar positiven Marktanteilsverlagerungen in Hamburg würden in den Markterwartungen noch nicht ausreichend berücksichtigt. Zudem dürfte die Elbe-Vertiefung irgendwann umgesetzt werden.

Citigroup senkt Drillisch auf 'Sell' - Ziel 51 Euro

LONDON - Die US-Bank Citigroup hat Drillisch nach den jüngsten Kursgewinnen von "Neutral" auf "Sell" abgestuft, das Kursziel angesichts der Fusionspläne aber von 44 auf 51 Euro angehoben. Die Papiere des Mobilfunkers wiesen eine sehr hohe Bewertung auf - selbst wenn alle Synergien aus der Fusion mit 1&1 berücksichtigt würden und das Wachstum nachhaltig stark bleibe, schrieb Analyst Georgios Ierodiaconou in einer Studie vom Donnerstag. Bei Telefonica Deutschland sieht der Experte mehr Potenzial.

NordLB senkt Ströer auf 'Halten' - Ziel 58 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Ströer nach dem zuletzt guten Lauf der Aktie von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Das Kursziel beließ Analyst Holger Fechner auf 58 Euro. Trotz der unverändert positiv zu bewertenden Entwicklung des Werbevermarkters hätten die Papiere mittlerweile ein angemessenes Bewertungsniveau erreicht, schrieb der Experte in einer Studie vom Donnerstag. Das Unternehmen sei dank des Wachstums aus eigener Kraft sowie Übernahmen sehr gut ins Geschäftsjahr 2017 gestartet.

Kepler Cheuvreux startet Merck KGaA mit 'Buy' - Ziel 128 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien der Merck KGaA mit "Buy" und einem Kursziel von 128 Euro in die Bewertung aufgenommen. Angesichts der in der Vergangenheit teils fehlenden Erfolge bei der Medikamentenerforschung und - entwicklung unterschätze der Markt aktuell das Immunonkologie-Mittel Avelumab, schrieb Analyst David Evans in einer Studie vom Donnerstag. Die rasanten Fortschritte von Merck und dem Entwicklungspartner Pfizer bei Nieren-, Blasen-, Eierstock- und Magenkrebs würden übersehen.

SocGen hebt Ziel für Lufthansa auf 19,50 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Lufthansa von 17,50 auf 19,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn schätzte in einer Branchenstudie vom Donnerstag die Entwicklung der Durchschnittserlöse der großen Netzwerk-Fluggesellschaften optimistischer ein als bisher.

Independent Research hebt Ziel für Eon auf 8 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Eon nach einem Medienbericht über ein Interesse des finnischen Versorgers Fortum an der Eon-Beteiligung Uniper von 7,30 auf 8,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Für Eon wäre der Schritt vorteilhaft, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Ein Verkauf an Fortum sei wahrscheinlicher als eine Veräußerung an RWE. Fortum würde damit seine Marktstellung in Schweden und Russland ausbauen sowie in die neuen Märkte Deutschland und Großbritannien eintreten.

Independent Research hebt Ziel für Uniper auf 18 Euro - 'Halten'

FRANKFURT - Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Uniper nach einem Medienbericht über ein Interesse des finnischen Versorgers Fortum an der Eon-Kraftwerksbeteiligung von 17 auf 18 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Eine solche Transaktion sei wahrscheinlicher als eine Veräußerung an RWE, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer Studie vom Donnerstag. Zudem würde der Kauf des Eon-Anteils und ein anschließendes Pflichtübernahmeangebot der Finnen an die übrigen Aktionäre die Uniper-Aktie im Vergleich zu einer Anteilsplatzierung von Eon an der Börse weniger belasten. Fortum würde damit seine Marktstellung in Schweden und Russland ausbauen sowie in die neuen Märkte Deutschland und Großbritannien eintreten.

Hauck & Aufhäuser hebt Ziel für Zalando auf 50 Euro - 'Buy'

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel für Zalando von 46 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Online-Modehändler sei im Wettbewerb stark aufgestellt und trage maßgeblich zum Wandel der Branche bei, schrieb Analyst Christian Salis in einer Studie vom Donnerstag. Der Umsatz dürfte auch 2017 stark wachsen. Der Analyst hob seine langfristigen Erwartungen für die Gewinnmarge etwas an.

Berenberg hebt Ziel für Schaeffler auf 16 Euro - 'Hold'

HAMBURG - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schaeffler von 13 auf 16 Euro angehoben, die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Papiere des Autozulieferers und Industriekonzerns würden zwar mit einem deutlichen Bewertungsabschlag zur Konkurrenz gehandelt, schrieb Analyst Paul Kratz in einer Studie vom Donnerstag. Unsicherheiten rund um die steigende Bedeutung der E-Mobilität und das organische Wachstum in nächster Zeit dürften jedoch zunächst eine Neubewertung verhindern, glaubt der Experte.

Deutsche Bank hebt Ziel für Xing auf 260 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Xing von 220 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die langfristige Produkt-Pipeline mit neuen Angebote für Verbraucher und Unternehmen des Online-Karrierenetzwerkes führe zu weiterem Aufwärtspotenzial, schrieb Analystin Nizla Naizer in einer Studie vom Donnerstag. Die höheren Werbekosten im ersten Quartal sollten sich zudem auszahlen. Das Unternehmen nutze die Netzwerkeffekte mit einer großen Kundenbasis gut aus.

