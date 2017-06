Hamburg - Gateway Real Estate: Umsatz und Ergebnis in GJ 2016 deutlich gesteigert - Weiteres Wachstum geplant - AnleihenewsDie Gateway Real Estate AG (ISIN: DE000A0JJTG7, WKN: A0JJTG, Ticker-Symbol: GTY) hat gemäß vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2016 im Konzern ein operatives Ergebnis von EUR 12,5 Mio. (Vorjahr: Verlust TEUR 35) sowie einen Konzernjahresüberschuss von EUR 6,3 Mio. (Vorjahr: Verlust 0,3 Mio. EUR) und ein gewichtetes Ergebnis je Aktie von EUR 0,48 (Vorjahr: EUR -0,11) erwirtschaftet, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:

Den vollständigen Artikel lesen ...