Garbiñe Muguruza, eine professionelle Tennisspielerin, wurde zur Botschafterin für Room to Read ernannt, eine gemeinnützige globale Organisation, die sich auf Alphabetisierung und Mädchenbildung fokussiert. Dies wurde heute von Room to Read bekanntgegeben, während Muguruza bei den French Open in Roland-Garros antritt, wo sie 2016 den größten Titel ihrer bisherigen Karriere gewann. Muguruza wird ihre Plattform als Profisportlerin, ihre Präsenz in den sozialen Medien und ihr Sponsoring nutzen, um Gelder zu sammeln und das Bewusstsein für die Alphabetisierungs- und Mädchenbildungsprogramme von Room to Read in Gemeinden mit niedrigem Einkommen weltweit zu schärfen. Als Profisportlerin steht das philanthropische Engagement von Muguruza im Einklang mit der globalen Bewegung von Room to Read. Diese heißt Active for Education, https://www.roomtoread.org/getactive, und fordert Unterstützer rund um die Welt auf, ihren Körper und Verstand durch personalisierte Spendenaktionen zu aktivieren.

"Ich werde für Bildung aktiv, indem ich den Bekanntheitsgrad und Investitionen in die Alphabetisierungs- und Mädchenbildungsprogramme von Room to Read erhöhe, die Millionen von Kindern auf der Welt zugutekommen", sagte Muguruza. "Durchhaltevermögen und Selbstvertrauen waren für meinen Erfolg als Sportlerin entscheidend, und Room to Read vermittelt diese Fähigkeiten an Kinder, vor allem junge Frauen, da sie Zugang zu guter Bildung bekommen und ihr Potenzial voll ausschöpfen können."

Als Room to Read-Botschafterin wird Muguruza, die von venezolanisch-spanischer Abstammung ist, eine Befürworterin der globalen Bildung sein und die Organisation durch Investitionen unterstützen, die wegen ihr getätigt werden, sowie durch Veranstaltungen und das Engagement mit Kindern, die mit den Alphabetisierungs- und Mädchenbildungsprogrammen von Room to Read in Kontakt kommen. 250 Millionen Kinder auf der Welt lernen die Grundlagen nicht, und die Partnerschaft von Muguruza wird eine beträchtliche Auswirkung auf die Arbeit der Organisation in 20.000 Gemeinden in Asien und Afrika haben. Sie wird es Room to Read ermöglichen, Projekte in anderen Geographien wie Lateinamerika zu beurteilen, während Investoren und Partner identifiziert werden.

Über Room to Read

Im Jahr 2000 auf dem Glauben gegründet, dass eine Weltveränderung mit gebildeten Kindern beginnt (World Change Starts with Educated Children®), ist der Fokus des innovativen Modells von Room to Read auf die tiefe, systemische Transformation innerhalb von Schulen in Ländern mit niedrigem Einkommen während zwei Phasen gerichtet, die in der Schulbildung eines Kindes am wichtigsten sind: die ersten Grundschuljahre für Lesen und Schreiben lernen, und die Oberschule für die Mädchenbildung. Wir arbeiten mit örtlichen Gemeinden, Partnerorganisationen und Regierungen zusammen, um Lese- und Schreibfähigkeiten sowie die Lesegewohnheit unter Grundschulkindern zu entwickeln, und sicherzustellen, dass Mädchen die Oberschule mit den erforderlichen Fähigkeiten abschließen können, um wichtige Lebensentscheidungen zu treffen. Room to Read ist 11,5 Millionen Kindern in mehr als 20.000 Gemeinden in 14 Ländern zugutegekommen und will bis 2020 15 Millionen Kinder erreichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.roomtoread.org.

