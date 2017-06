Alhamra Hotel & Resort Ltd: wird mit Nasgor Turkey der erste Street Food Verkäufer in Indonesien

1. Juni 2017 - Alhamra Hotel and Resorts Ltd. (Börse Frankfurt: WKN A2DP08) freut sich bekannt zu geben dass man in Kürze Nasgor Turkey als erstes Street Food in Jakarta in Indonesien einführen wird.

Das angebotene Essen basiert auf dem sog. Nasi Goreng, also gebratenem Reis - dem Nationalgericht in Indonesien

Der Verkauf erfolgt über Verkaufsstände und Food Trucks um einen hohen Hygiene und Qualitätsstandard zu gewährleisten. Die Zielgruppe sind 18 Mio Haushalte mit mittlerem Einkommen in Indonesien. Dies ist riesiger unerschlossener Markt.

Der Plan ist in den kommenden zwei Jahren Verkaufsstände und Food Trucks in den 50 grössten Städten Indonesiens zu haben - sowohl in den Stadtzentren als auch in den Aussenbezirken. Die Standorte der ersten 100 Verkaufsstände für das kommende Jahr sind bereits geplant.

"Wir sind sehr aufgeregt dass wir endlich Nasgor Turkey Street Food einführen können und wir werden uns sofort auf Wachstum konzentrieren um die sehr ehrgeizigen Ziele dieses Geschäftsbereichs zu erreichen. Mit der Einführung dieses Konzepts als erster Street Food Verkäufer in Indonesien erhöhen wir weiter den Wert unserer Aktie" sagte Herr M. S. Bobsaid, Managing Director der Alhamra Hotel and Resorts Ltd.

