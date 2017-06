Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionschef Volker Kauder hat sich hinter die Diesel-Technik gestellt und vor Fahrverboten gewarnt. "Ohne den Diesel werden wir das Klimakiller-Gas CO2 nicht gut reduzieren können", sagte Kauder der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Freitagausgabe). Die Nachteile des Diesels, vor allem der höhere Ausstoß von Stickoxiden, bekomme die Industrie mit moderner Abgas-Technik immer besser in den Griff. "Der Diesel muss optimiert und nicht schlecht geredet werden", unterstrich Kauder. Das Gerede von Fahrverboten für Diesel-Fahrzeuge müsse aufhören; dann kauften die Leute auch wieder mehr neue und damit saubere Diesel.



