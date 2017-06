Man sieht das an der Entwicklung der bezahlten Preise im LEH (einschließlich Drogeriemarkt), die um fast fünf Prozent über den bezahlten Durchschnittspreisen des Vorjahresmonats lagen. Das war in der Höhe aber sicher eher ein feiertagsbedingter Ausreißer, wenngleich das Preisniveau insgesamt in diesem Jahr schon spürbar über dem der beiden vergangenen Jahre...

Den vollständigen Artikel lesen ...