Nach Ansicht von Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht reicht ein Aussetzen der Abschiebungen nach Afghanistan nicht aus. "Die Abschiebungen nach Afghanistan müssen nicht nur ausgesetzt, sondern gestoppt werden", sagte sie der "Heilbronner Stimme" (Freitagausgabe).

"Ein Land, in dem ein blutiger Krieg tobt, der allein im letzten Jahr über 4.000 Zivilisten das Leben gekostet hat, ist kein sicheres Herkunftsland. Statt Menschen in den Tod abzuschieben, muss der angebliche Anti-Terror-Krieg, der den islamistischen Terrorismus nur stärkt, endlich beendet und die Bundeswehr abgezogen werden." Zuvor hatten sich Bund und Länder auf ein Aussetzen der Abschiebungen nach Afghanistan geeinigt. Hintergrund ist der schwere Terroranschlag in Kabul am Mittwoch.