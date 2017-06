Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA) gab heute das Programm des CES Asia 2017 Medientages bekannt. Zu den Top-Marken, die an diesem Tag Pressekonferenzen abhalten, gehören Honda, Hyundai, Hisense, Mercedes-Benz, NEVS, Shadow Creator, Snugs, Harman, China Mobile und andere mehr. Die Aussteller der CES Asia nutzen diese Plattform, um aktuelle Unternehmensmeldungen herauszugeben und neue Produkte im asiatischen Markt einzuführen. Die CES Asia befindet sich im Besitz der Consumer Technology Association (CTA) und wird von dieser gemeinsam mit Intex Shanghai Exhibition Co., Ltd (Shanghai Intex) ausgerichtet. Sie ist ein Forum, wo Branchen zusammenkommen und wo die neuesten Innovationen aus dem gesamten Spektrum der Verbrauchertechnologie im Blickpunkt stehen.

Medienvertreter, die an den Veranstaltungen am Mittwoch, den 7. Juni und Donnerstag, den 8. Juni 2017 teilnehmen möchten, müssen ihren Akkreditierungsausweis für die CES Asia 2017 vorlegen. Das vollständige Programm des Media Day mit ausführlichen Beschreibungen ist erhältlich unter CESAsia.com.

WANN: Montag, 5. Juni 2017 Medientag 14:30-15:15 Uhr Mercedes-Benz Pressekonferenz *NUR AUF EINLADUNG* Shanghai Century Square Parking Place Mittwoch, 7. Juni 2017 10:30-11 Uhr Meo Limited Blue The Air Quality Monitor Kerry, Level 3, Function Room 2 10:30-11:30 Uhr Gründung der ZhangJiang I-space Virtual Reality Industry Association (ZJVR) Kerry, Level 3, Function Room 3 11-11:30 Uhr NEVS Pressekonferenz SNIEC, Halle N3, Stand #3352 11:30-12 Uhr Honda Pressekonferenz SNIEC, Halle N3, Stand #3332 13-13:30 Uhr Shanghai Askat Informationstechnologie, Pressekonferenz Kerry, Level 3, Function Room 2 13:30-14 Uhr Acooo China oneCore Computer Produktvorstellung Kerry, Level 3, Function Room 3 14-14:30 Uhr China Mobile, Neue IoT Kommunikationsmodule, Produktvorstellung und Pressekonferenz Kerry, Level 3, Function Room 2 14-14:30 Uhr Shadow Creator Produktvorstellung und Pressekonferenz SNIEC, Halle N1, Stand #1174 15-15:30 Uhr Hyundai Motor Company INNOVATION FOR MOBILITY FREEDOM SNIEC, Halle N3, Stand #3016 15:30-16 Uhr Snugs Earphones Pressekonferenz Kerry, Level 3, Function Room 2 15:30-16 Uhr Hisense Pressekonferenz Kerry, Level 3, Function Room 3 Donnerstag, 8. Juni 2017 10:30-11 Uhr Harman Sonique Produktvorstellung und Pressekonferenz Kerry, Level 3, Function Room 3 11-11:30 Uhr MU SpaceBot Produktvorstellung Kerry, Level 3, Function Room 2 12-12:30 Uhr Hiscene HiAR Glasses Produktvorstellung und Pressekonferenz SNIEC, Halle N 1, Stand #1003 15:30-16 Uhr Beijing Xin Bo Intelligente Technologie, Pressekonferenz Kerry, Level 3, Function Room 3

Einen Vorgeschmack darauf, was auf der Messefläche der CES Asia 2017 zu sehen ist, erhalten Sie mit der Pitch Video Playlist. Weitere Informationen über die Pressekonferenzen der CES Asia oder zur Anmeldung erhalten Sie unter CESAsia.com.

Hinweis an die Redaktion: Journalisten, die aus anderen Ländern nach China einreisen, benötigen ein J-1- oder J-2-Visum. Anfragen bezüglich der Ausstellerteilnahme an der CES Asia richten Sie bitte an Brian Moon unter bmoon@CTA.tech oder telefonisch unter der Rufnummer +1 703-907-4351.

Über CES Asia:

Die CES Asia befindet sich im Besitz der Consumer Technology Association (CTA)TM und wird von der CTA gemeinsam mit Intex Shanghai Exhibition Co., Ltd (Shanghai Intex) ausgerichtet. Die CES Asia ist die vorrangige Fachmesse der Verbrauchertechnologiebranche und stellt die gesamte Bandbreite und Tiefe der innovativen Wertschöpfungskette im asiatischen Markt zur Schau. Bedeutende weltweit tätige Unternehmen kommen zu dieser neuen Veranstaltung, um ihrer Marke zu Wachstum zu verhelfen und das Markenbewusstsein zu stärken. Hier präsentieren sie ihre neuesten Produkte und Technologien vor einem Publikum von Führungskräften der Branche, ausländischen Einkäufern, internationalen Medien und einer begrenzten Anzahl von Verbrauchern aus China. Die Teilnehmer erhalten exklusiven Zugang zu einigen der größten Marken aus China und der ganzen Welt. Außerdem wird hier die Innovation gewürdigt, die das Kennzeichen der Verbraucherelektronikbranche ist.

Über die Consumer Technology Association:

Die Consumer Technology Association (CTA) ist der Branchenverband, der die Interessen der US-amerikanischen Verbraucherelektronikindustrie vertritt. Diese weist ein Marktvolumen von 292 Milliarden US-Dollar auf und bietet Arbeit für mehr als 15 Millionen Menschen in den USA. Mehr als 2.200 Unternehmen 80 Prozent sind kleine Unternehmen und Startups, andere gehören zu den namhaftesten Marken der Welt profitieren von einer Mitgliedschaft in der CTA. Zu den Vorteilen zählen Interessenvertretung, Marktforschung, technische Schulung, Förderung der Branche, Entwicklung von Normen sowie Aufbau geschäftlicher und strategischer Beziehungen. Die CTA besitzt und produziert zudem die CES - das weltweite Forum für alle, die im Geschäft mit Verbrauchertechnologien erfolgreich sind. Die Erträge der CES fließen in die Branchenleistungen der CTA zurück.

Über Shanghai Intex:

Shanghai Intex Exhibition Co., Ltd war ursprünglich das Messeausrichtungsgeschäft von Intex Shanghai, einem 1995 gegründeten Vorreiter in der Organisation von Ausstellungen. Shanghai Intex untersteht der gemeinsamen Aufsicht des China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) Shanghai und von PNO Exhibition Investment (Dubai) Limited. Seit 1998 hat Shanghai Intex bereits über 100 Fachmessen und Kongresse mit einer Gesamtausstellungsfläche von mehr als 2 Millionen qm ausgerichtet. Shanghai Intex besteht aus Fachteams mit reicher Erfahrung bei der Ausrichtung bedeutender internationaler Veranstaltungen, die die kreative Branche, Gesundheit, Lifestyle, fortgeschrittene Fertigung und Verbraucherelektronik umfassen.

