Die Deutschen unterstützen mit großer Mehrheit die Forderung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), dass Europa sein Schicksal selbst in die Hände nehmen solle. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid für das Nachrichtenmagazin Focus.

Demnach fanden 79 Prozent der Befragten die Äußerung der Bundeskanzlerin nach dem G7-Gipfel in Sizilien richtig. Zwölf Prozent fanden die Forderung nicht richtig. Besonders groß ist die Zustimmung unter den FDP-Anhängern. Sie stimmten der Aussage zu 97 Prozent zu.

Mit 94 Prozent lag die Zustimmungsrate bei den Anhängern von Bündnis '90/Die Grünen am zweithöchsten. Im Lager der Unions-Anhänger empfanden 93 Prozent die Aussage der Kanzlerin als richtig. Von den SPD-Geneigten empfanden 88 Prozent die Aussage als richtig, im Lager der Linken waren es 85 Prozent. Am wenigsten Zustimmung bekam die Aussage bei den AfD-Anhängern.

Von ihnen empfanden 84 Prozent die Forderung als richtig, so der "Focus". Demnach stimmen generell Personen, die sich zu einer Partei bekennen, der Aussage Merkels überdurchschnittlich zu. Hintergrund: Emnid befragte am 30. und 31. Mai 2017 insgesamt 1.003 Personen. Die Fragestellung lautete: "Aus Enttäuschung über das Auftreten von US-Präsident Donald Trump beim G7-Gipfel in Sizilien fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel Europa auf, sein Schicksal selbst in die Hände zu nehmen. Finden Sie das richtig?" Antwortmöglichkeiten: "ja", "nein", "weiß nicht, keine Angabe".

Nach Angaben des Umfrageinstituts ist die Auswahl der Befragten "repräsentativ".