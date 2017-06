FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Abschiebungen nach Afghanistan:

"Wenn Asylpolitik in Deutschland mit letzter Konsequenz betrieben wird, heißt es schnell, das sei "zynisch". Vor allem im Fall Afghanistans, erst recht jetzt, nach dem verheerenden Anschlag in Kabul, wird so argumentiert. Es war deshalb abzusehen, dass die Bundesregierung noch einmal, wie die Kanzlerin sagte, "genau hinschaut" und dass kommen würde, was die SPD schon seit längerer Zeit fordert, die faktische Aussetzung der Abschiebungen. (...) Ist aber nicht mehr das Asylrecht der Maßstab, sondern Politik und Moral je nach Tagesgeschehen, wird sich nicht erfüllen lassen, was Politiker aller Parteien immer wieder beteuern: Asyl und Einwanderung zu trennen. Das wird es nur, wenn Grenzen gesetzt werden. So zynisch die auch wirken mögen. Aber auch alles andere wäre zynisch."/DP/jha

AXC0012 2017-06-02/05:35