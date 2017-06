MANILA (dpa-AFX) - Bei einem Überfall auf einen Hotel- und Casinokomplex in der philippinischen Hauptstadt Manila sind am Freitag mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen wurden nach Angaben der Feuerschutzbehörden mehrere Stunden nach dem Angriff in der Anlage entdeckt. Unklar war zunächst, wie sie ums Leben kamen. In Berichten philippinischer Medien war sogar von 34 Toten die Rede. Der mutmaßliche Angreifer tötete sich nach Angaben der Polizei selbst. Einen terroristischen Hintergrund schließt die Polizei aus.

Die Leichen wurden nach Angaben der Behörde im zweiten und dritten Stock der Anlage "Resorts World Manila" gefunden. Dort hatte ein bewaffneter Mann - angeblich ein Einzeltäter - kurz vor Mitternacht um sich geschossen. Die Schüsse lösten Panik aus. Viele Besucher vermuteten offenbar einen Angriff mehrerer Terroristen und versuchten zu fliehen. Mehrere Menschen sprangen aus den Fenstern. Der Komplex liegt etwa anderthalb Kilometer entfernt vom internationalen Flughafen.

Der Polizeichef der Philippinen, Ronald dela Rosa, schloss einen terroristischen Hintergrund aus. "Wir können sagen, dass dies kein terroristischer Akt war", sagte er. Dela Rosa widersprach damit Behauptungen der islamistischen Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die den Überfall im Internet für sich reklamiert hatte. Nach Angaben eines Polizeisprechers war der mutmaßliche Täter möglicherweise spielsüchtig und wollte sich an dem Casino rächen./gal/cs/DP/zb

