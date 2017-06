BRÜSSEL (dpa-AFX) - Nach dem Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel berät Chinas Regierungschef Li Kequiang am Freitag in Brüssel mit den Spitzen der Europäischen Union. Topthemen sind Handel und Klimaschutz. Beide Seiten wollen sich ausdrücklich zu dem von US-Präsident Donald Trump in Frage gestellten Pariser Klimaabkommen bekennen.

Der inzwischen 19. EU-China-Gipfel begann bereits am Donnerstagabend mit einem kurzen informellen Abendessen. Vor den eigentlichen Beratungen am Freitag betonte die EU vor allem die "strategische Partnerschaft". Streitpunkte gibt es aber auch, darunter Stahlexporte, Investitionsschranken und Menschenrechte.

Am Freitagmorgen beginnen die Gespräche bei einem Wirtschaftsgipfel, zu dem bis zu 500 Teilnehmer erwartet werden. Danach trifft Li mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker zusammen. Mehrere gemeinsame Erklärungen sollen gezeichnet werden, darunter auch Vereinbarungen zu geistigem Eigentum und zur Forschung. Für 12.40 Uhr ist eine Pressekonferenz vorgesehen./vsr/DP/jha

