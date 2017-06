Meurer versteht sich nicht als reines Maschinenbauunternehmen, sondern als Entwickler von Gesamtverpackungskonzepten. "Wir denken ‚bis ins Regal hinein', denn unser Ziel ist es, die Endverpackung individuell auf das jeweilige Produkt unserer Kunden abzustimmen. Die Lösungen, die wir entwerfen, zeichnen sich durch eine ansprechende Produktpräsentation sowie durch einen reduzierten Ressourceneinsatz und eine effiziente Herstellung aus", erklärt Matthias Look, Leiter strategisches Marketing bei der Meurer Verpackungssysteme GmbH, die Produktstrategie des Unternehmens.

Logistics meets Supermarket

Einer der Kernbereiche, in dem der Spezialist für Sekundärverpackungen seine besondere Kompetenz beweist, ist das Shelf Ready Packaging - also die Herstellung handelsgerechter Verpackungen, die Transportschutz bieten und gleichzeitig auf den Abverkauf aus dem Regal ausgerichtet sind. "Ein Segment mit großem Potenzial: Denn bei den hart umkämpften Regalmetern im Lebensmitteleinzelhandel müssen Anbieter von Konsumgütern heute noch stärker durch zeit- und platzsparende Verpackungskonzepte überzeugen", so der Marketingstratege.

Um die Anforderungen von Shelf Ready Packaging zu erfüllen, müssen sich Verpackungen durch einen mehrfachen Nutzen auszeichnen. So muss die Transportverpackung in jeder Hinsicht optimal auf den direkten Verkauf aus dem Regal vorbereitet sein. Dies zeigt sich zum Beispiel in ihrer Kennzeichnung, ihren Maßen, ihrer Öffnungsqualität und vielen weiteren Aspekten. "Dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...