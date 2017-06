FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 2. Juni:

TERMINE MIT ZEITANGABE 10:00 D: R. Stahl Hauptversammlung, Neuenstein 10:00 D: Rocket Internet Hauptversammlung, Berlin 10:00 D: windeln.de Hauptversammlung, München 10:00 D: Deutsche Wohnen Hauptversammlung, Frankfurt 11:00 D/USA Linde/Praxair gemeinsame Pk zur Fusion, München 11:00 D: OVB Holding Hauptversammlung, Köln 11:00 D: SLM Solutions Hauptversammlung, Lübeck 11:00 EU: Erzeugerpreise 04/17 11:00 GR: BIP Q1/17 (2. Veröffentlichung) 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 05717 14:30 USA: Handelsbilanz 04/17 TERMINE OHNE GENAUE ZEITANGABE D: KBA / VdIk / VDA - Pkw-Neuzulassungen 05/17 EU: S&P Ratingergebnis Bulgarien, Irland EU: Moody's Ratingergebnis Finnland, Großbritannien EU: Fitch Ratingergebnis Bulgarien EU: DBRS Ratingergebnis Zypern SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Diskussion des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses zum Weißbuch der EU-Kommission Das Weißbuch wurde Anfang März vorgestellt. Es skizziert in fünf Szenarien, wo die Union 2025 stehen könnte. 10:00 D: Pk mit Michael Vassiliadis, Vorsitzender der IG Bergbau, Chemie und Energie (IG BCE), Leipzig Themen sind u.a. die Situation der Braunkohleregionen und der Automobilzulieferer. Zudem werden die Ergebnisse der Befragung von Gewerkschaftsmitgliedern und Nicht-Mitgliedern zur Lebens- und Arbeitswelt in Ostdeutschland vorgestellt. 11:00 D: Fortsetzung Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des Großhandels in Sachsen-Anhalt, Leipzig 12:30 D: Veranstaltung des Instituts für Europäische Politik (IEP) zum Thema Eine Fiskalkapazität für den Euroraum? mit Reimer Böge, Mitglied des Europäischen Parlaments, Berlin RU: Internationales Wirtschaftsforum St. Petersburg "SPIEF" (bis 03.06.)

