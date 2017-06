Moneycab.com: Herr Keller, am Sternen konnte man im Hoch-Ybrig meist noch bis in den April Skifahren. Der Schnee kam spät, dafür immerhin reichlich. Wie fällt Ihre Saisonbilanz aus?

Wenderlin Keller: Januar und Februar hatten wir super Verhältnisse. Wir konnten sogar den Monat Dezember wettmachen. Der Wärmeeinbruch anfangs März und dazu noch der Regen haben die Gäste nicht mehr auf die Pisten gelockt. Fazit: Die Zahlen fielen deutlich unter dem 10-Jahresschnitt aus. Als Bergbahnunternehmen ist man sehr wetterabhängig, darum hat die Hoch-Ybrig AG seit 1990 auch nie mehr einen Businessplan erstellt.

Seit Gründung der AG schwanken die Winterbetriebstage zwischen 202 und 105 Tagen. Würden weitere Schneekanonen zur Absicherung helfen?

Nein, wir haben genügend Schneeerzeuger um den Betrieb zu gewährleisten. Im Dezember 2016 hatten wir auf 1800 m.ü.M. über drei Wochen lang wärmere Temperaturen als im Dorf Unteriberg auf 900 m.ü.M. Die ganze Infrastruktur der Beschneiung konnte nicht in Betrieb genommen werden, da es ausserordentlich warm war.

Wie managen Sie bei derartigen Geschäftsschwankungen Ihre Human Resources?

Unsere Mitarbeiter sind vielseitig einsetzbar, so dass wir bei solch warmen Temperaturen wie zum Beispiel im Dezember 2016 Arbeiten erledigen, welche wir sonst im Sommer machen. Es gibt immer genügend Arbeit bei einer so grossen Infrastruktur wie bei uns im Hoch-Ybrig. Ansonsten wird Überzeit abgebaut. Die Wintersaisonmitarbeiter konnten wir allerdings nicht beschäftigen.

Wendelin Keller, CEO und VRP Ferien- und Sportzentrum Hoch-Ybrig AG

Der Hoch-Ybrig gilt als Skigebiet der Zürcher und Zentralschweizer. Wie kann man noch andere Klientel anziehen?

Es ist zurzeit im Kanton Schwyz mit der Umsetzung des touristischen Masterplans einiges im Gange. Die Region Ybrig - Einsiedeln - March und Höfe hat ein unglaubliches Potenzial an Wertschöpfung. Jetzt wird daran gearbeitet, die bestehenden Angebote zu nutzen und zu vernetzen.

Das Sommergeschäft ist mit acht Umsatzprozenten noch bescheiden, aber stark anziehend. Was bräuchte es an neuen Ideen, um noch mehr Leute in die 2000er zu locken?

Ideen gibt es, aber es ist eine Herausforderung, in was man investieren soll und darf. Die Rahmenbedingung in der Schweiz, etwa bezüglich Umweltschutz, verunmöglichen viele Investitionen. Der Sternensauser, die längste Seilrutsche der Welt, ist eine Attraktion im Sommer, welche viele Gäste ...

